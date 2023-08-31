В Британии назначили нового министра обороны. Им стал Грант Шаппс

Теперь, когда Шаппс покинул пост министра энергетической безопасности и углеродной нейтральности, на него назначили Клэр Кутино - бывшую замглавы Министерства по вопросам детей и семьи, и в прошлом советницу премьер-министра Риши Сунака.

Шаппс только на прошлой неделе побывал в Киеве в рамках своей предыдущей роли главы Министерства энергетической безопасности. Там он обсуждал вклад Великобритании в восстановление Украины, включая кредитные гарантии в размере 192 миллионов фунтов стерлингов (около 240 млн долларов США ).

"Я с нетерпением жду возможности работать с отважными мужчинами и женщинами наших Вооруженных Сил, которые защищают безопасность нашей страны. И продолжения поддержки Великобританией Украины в ее борьбе против варварского вторжения Путина", - написал Шаппс в своем твите.

В соцсети X (ранее известной как твиттер) Шаппс пообещал, что под его руководством минобороны Британии продолжит помогать Украине.

Шаппс сменяет на посту главы Министерства обороны Бена Уоллеса, который недавно заявил о своей отставке. Уоллес возглавлял британское оборонное ведомство последние четыре года и сыграл решающую роль в том, как Британия поддерживала Украину в ее борьбе против российской агрессии после 24 февраля 2022 года.

Неожиданная замена

Предшественник Шаппса Бен Уоллес, который до карьеры в политике служил в шотландской армии, подтвердил свое решение об отставке в июле. Тогда он сообщил, что покинет свой пост, когда премьер-министр будет проводить перестановки в правительстве и определится с его заменой.

"Я начал карьеру в политике в Шотландском парламенте в 1999 году. Это 24 года. Я провел более семи лет с тремя телефонами у моей кровати", - рассказал тогда политик в интервью Sunday Times.

Назначение Шаппса новым министром обороны стало сюрпризом для британских наблюдателей, так как его имя не называли в числе предполагаемых кандидатов на замену Уоллеса.

Но, как пишет Генри Зеффман, шеф-корреспондент Би-би-си по вопросам политики, выбор этого долгожителя британского кабинета министров можно объяснить тремя причинами.