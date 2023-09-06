В Британии ЧВК "Вагнер" объявят террористической организацией. Почему сейчас и какой смысл?

О том, что Британия намерена внести «Вагнер» в список террористов, стало известно еще весной. Как писала газета Times, после неудавшегося мятежа в конце июня британские власти отложили этот вопрос, поскольку заявления российского президента Владимира Путина о том, что наемники финансировались из российского бюджета, могли нести дополнительные дипломатические и юридические риски.

ЧВК «Вагнера» сыграла ключевую роль в российском вторжении в Украину, а также действовала в Сирии и странах Африки, включая Ливию и Мали. Ее наемников обвиняют в многочисленных преступлениях, включая убийства и пытки украинских граждан.

«Они однозначно террористы — и постановление о запрете ясно дает это понять в законодательстве Великобритании», — заключила министр.

По ее словам, ЧВК погибшего в авиакатастрофе Евгения Пригожина был «военным инструментом насилия и разрушения», которым пользовалась путинская Россия, поэтому деятельность «Вагнера» в Украине и в Африке по-прежнему представляет «угрозу глобальной безопасности».

Соответствующий проект постановления, основанный на Законе о борьбе с терроризмом 2000 года, будет внесен в британский Парламент. «Продолжающаяся дестабилизирующая деятельность „Вагнера“ лишь продолжает служить политическим целям Кремля», — заявила накануне министр внутренних дел Британии Суэлла Браверман.

Будущее ЧВК оказалось под вопросом в июне, когда ее лидер возглавил неудавшийся мятеж против российского военного и политического руководства.

Два месяца спустя, 23 августа Пригожин и командир ЧВК Дмитрий Уткин погибли в авиакатастрофе при невыясненных обстоятельствах. А в конце августа Financial Times сообщала, что Британия признает «Вагнер» террористами в ближайшие недели.

После этого решения участие в деятельности организации, поддержка, ношение символики и посещение мероприятий ЧВК станут в Британии уголовными преступлениями. Проект постановления, который будет внесен в парламент, также позволит классифицировать активы «Вагнера» как собственность террористов и конфисковывать их.

Закон о терроризме 2000 года, на основании которого принимается решение, дает министру внутренних дел право запретить организацию, если он считает, что она причастна к терроризму.