В Бразилии за подделку документов осудили российского разведчика

О задержании российского разведчика-нелегала, использовавшего бразильские документы на имя Виктор Мюллер Феррейра, в июне объявила Служба общей разведки и безопасности Нидерландов.

По данным разведки, россиянин еще в 2010 году приехал в Рио-де-Жанейро и стал выдавать себя за бразильца. Поддельный Феррейра также несколько лет прожил в Ирландии и США, якобы проходя обучение в Тринити-колледже в Дублине и в Школе передовых международных исследований американского университета Джонса Хопкинса. Затем он записался на стажировку в Международный уголовный суд, чтобы среди прочего изучить, как расследуются военные преступления в Украине и Сирии.

По прибытии в Нидерланды в апреле 2022 года Феррейру задержали и выслали в Бразилию, где вскоре приговорили к 15 годам лишения свободы за подделку документов.

🧵 In June, The Netherlands announced it had detained a Russian spy, posing as a Brazilian just as he was about to start work for the ICC. Sent back to Brazil, he ended up sentenced to 15 years for using fraudulent documents. Russia now claims he's a drug dealer, not a spy... pic.twitter.com/6UvPdzy5PA — Eliot Higgins (@EliotHiggins) November 28, 2022

Как пишут авторы расследования, власти РФ вместо того, чтобы признать факт шпионажа, сфабриковали против задержанного собственное уголовное дело. Уже в июне 2022 года в адрес бразильских властей поступил запрос от Генпрокуратуры РФ об экстрадиции россиянина. В документе признавалось, что Феррейра действительно является Сергеем Черкасовым. Но при этом утверждалось, что он не сотрудник ГРУ, а преступник, разыскиваемый за контрабанду героина.

К запросу следователи приложили десятки страниц обвинительного заключения из уголовного дела (документы оказались в распоряжении Bellingcat и The Insider): в них говорится, что 24 июня 2022 года Черкасову предъявлено обвинение в торговле наркотиками в составе организованной преступной группы. По версии следствия, он «не позднее июня 2011 года, находясь в Москве, принял предложение главы ОПГ войти в руководство банды и заняться поставкой наркотиков дилерам в Липецкой области». В материалах подробно описывается сложная схема контрабанды наркотиков с несколькими пересечениями границ из Афганистана в Россию.

Однако, как заметили журналисты-расследователи, далее в документах встречаются два противоречащих друг другу пункта. Сначала прокуратура утверждает, что 10 августа 2013 года члены преступной группировки, кроме Черкасова, были задержаны, а Черкасов и его сообщник Сандалов доставили в Липецк один килограмм героина. В дальнейшем в обвинении сообщается, что Черкасов все же был арестован 10 августа 2013 года, что якобы привело к тому, что он не смог завершить преступление.

Эта нестыковка создает впечатление, что имя Черкасова было задним числом — и, по-видимому, без должной осторожности — вставлено в ранее непротиворечивый прокурорский нарратив.

Другие факты, приведенные в обвинительном заключении, совпадают с фабулой уголовного дела об организации сети по контрабанде наркотиков, расследовавшегося в 2015-2017 годах. The Insider опросил трех адвокатов (Ольга Митюшина, Нина Бернацкая, Лариса Грубая), участвовавших в том деле: никто из них не смог вспомнить, чтобы человек по имени Сергей Черкасов фигурировал в материалах следствия.

Сопоставив данные из полицейской базы «Магистраль», отслеживающей передвижения россиян, журналисты установили, что во время своей предполагаемой преступной деятельности Черкасов даже не находился в России. В это время человек по имени Виктор Мюллер Феррейра, судя по его резюме, работал в туристическом агентстве в Бразилии.

Информация о розыске Сергея Черкасова есть в базе данных на сайте МВД РФ. Однако он попал в нее только 22 июня 2022 года — за несколько дней до того, как в Генпрокуратуре РФ составили запрос на его экстрадицию из Бразилии. До этого момента никто розыском Черкасова в России не занимался, хотя, судя по данным «Магистрали», он приезжал в страну пять раз между 2015 и 2021 годами, перемещаясь под своим именем между Калининградом, Москвой, Белгородом и Самарой.