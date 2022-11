В Бразилии за подделку документов осудили российского разведчика

О задержании российского разведчика-нелегала, использовавшего бразильские документы на имя Виктор Мюллер Феррейра, в июне объявила Служба общей разведки и безопасности Нидерландов.

По данным разведки, россиянин еще в 2010 году приехал в Рио-де-Жанейро и стал выдавать себя за бразильца. Поддельный Феррейра также несколько лет прожил в Ирландии и США, якобы проходя обучение в Тринити-колледже в Дублине и в Школе передовых международных исследований американского университета Джонса Хопкинса. Затем он записался на стажировку в Международный уголовный суд, чтобы среди прочего изучить, как расследуются военные преступления в Украине и Сирии.

По прибытии в Нидерланды в апреле 2022 года Феррейру задержали и выслали в Бразилию, где вскоре приговорили к 15 годам лишения свободы за подделку документов.

🧵 In June, The Netherlands announced it had detained a Russian spy, posing as a Brazilian just as he was about to start work for the ICC. Sent back to Brazil, he ended up sentenced to 15 years for using fraudulent documents. Russia now claims he's a drug dealer, not a spy... pic.twitter.com/6UvPdzy5PA