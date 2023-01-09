aA
Тысячи демонстрантов, недовольных результатами президентских выборов в Бразилии, ворвались в парламент, Верховный суд и резиденцию главы государства. Лула да Силва решил задействовать федеральные силы.
Riaušės Brazilijoje
Riaušės Brazilijoje
© EPA-ELTA

Сторонники бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару, отказывающиеся признать его поражение на выборах, в воскресенье, 8 января, ворвались в Национальный конгресс, Верховный суд и резиденцию главы государства в столице страны Бразилиа.

На фото и видео, опубликованных местными СМИ, видно, как тысячи демонстрантов с бразильскими флагами и в желто-зеленой одежде прорываются через полицейские заграждения, выбивают окна и двери, а затем вторгаются в эти правительственные здания. Проникая внутрь, они совершают там акты вандализма. Полиция применила слезоточивый газ, но не смогла дать отпор протестующим.

Статьи по теме:
Лула да Силва принял присягу президента Бразилии. Проигравший Болсонару улетел в США

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, который находится в рабочей поездке в штате Сан-Паулу, распорядился подключить федеральные силы к восстановлению порядка в городе. Распоряжение будет действовать до 31 января. Кроме того, глава государства пообещал наказать тех, кто устроил беспорядки, назвав их "фанатичными фашистами". "Мы выясним, кто эти вандалы, и они будут наказаны по всей строгости закона", — сказал он на пресс-конференции.

Комментаторы сравнивают нынешние события со штурмом Капитолия в США, произошедшим 6 января 2021 года, после того как проигравший на президентских выборах Дональд Трамп долго отказывался признавать результаты голосования.

Осуждение со стороны мирового сообщества

Беспорядки в столице Бразилии уже осудили США, Евросоюз и ряд государств Латинской Америки. "Хочу выразить свое неприятие происходящего в Бразилии. Моя безоговорочная поддержка и поддержка аргентинского народа Луле да Силве перед лицом этой попытки государственного переворота, с которой он столкнулся", — написал в Twitter президент Аргентины Альберто Фернандес. Президент Чили Габриэль Борич заявил о "трусливом и подлом нападении на демократию". Колумбийский лидер Густаво Петро предложил экстренно созвать заседание Организации американских государств, отметив, что: "Фашизм решает нанести удар. Правые не смогли сохранить пакт о ненасилии".

Президент США Джо Байден назвал ситуацию "возмутительной". "Соединенные Штаты осуждают любые усилия по подрыву демократии в Бразилии", — написал в Twitter советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. По его словам, Байден внимательно следит за ситуацией. "Наша поддержка демократических институтов Бразилии непоколебима. Бразильская демократия не будет поколеблена насилием", — подчеркнул он.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Deutsche Welle

TOP новостей

В Литве дорожают услуги салонов красоты, экономят даже люди среднего достатка

В Литве дорожают услуги салонов красоты, количество...

Kaliningradas

Надеялись на приезд тысяч, но подписали документы лишь 17: почему литовцы не уезжают из Калининграда

По данным Службы охраны госграницы (СООГ), с конца...

В Вильнюсе выросло число больных опасным заболеванием: обычно болезнь обнаруживают на прогрессирующей стадии

По предварительным данным, в 2022 году в Литве...

Сотни убитых в день, тактика "Вагнера" и литовская помощь. Интервью с защитником Бахмута

Более полугода российская армия пытается захватить...

Эфир Delfi: Бахмут, санкции против РФ, и что изменилось в Казахстане после смены власти?

После выпуска новостей затронем тему санкций в...