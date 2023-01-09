Сторонники бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару, отказывающиеся признать его поражение на выборах, в воскресенье, 8 января, ворвались в Национальный конгресс, Верховный суд и резиденцию главы государства в столице страны Бразилиа.
На фото и видео, опубликованных местными СМИ, видно, как тысячи демонстрантов с бразильскими флагами и в желто-зеленой одежде прорываются через полицейские заграждения, выбивают окна и двери, а затем вторгаются в эти правительственные здания. Проникая внутрь, они совершают там акты вандализма. Полиция применила слезоточивый газ, но не смогла дать отпор протестующим.
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, который находится в рабочей поездке в штате Сан-Паулу, распорядился подключить федеральные силы к восстановлению порядка в городе. Распоряжение будет действовать до 31 января. Кроме того, глава государства пообещал наказать тех, кто устроил беспорядки, назвав их "фанатичными фашистами". "Мы выясним, кто эти вандалы, и они будут наказаны по всей строгости закона", — сказал он на пресс-конференции.
Комментаторы сравнивают нынешние события со штурмом Капитолия в США, произошедшим 6 января 2021 года, после того как проигравший на президентских выборах Дональд Трамп долго отказывался признавать результаты голосования.
Осуждение со стороны мирового сообщества
Беспорядки в столице Бразилии уже осудили США, Евросоюз и ряд государств Латинской Америки. "Хочу выразить свое неприятие происходящего в Бразилии. Моя безоговорочная поддержка и поддержка аргентинского народа Луле да Силве перед лицом этой попытки государственного переворота, с которой он столкнулся", — написал в Twitter президент Аргентины Альберто Фернандес. Президент Чили Габриэль Борич заявил о "трусливом и подлом нападении на демократию". Колумбийский лидер Густаво Петро предложил экстренно созвать заседание Организации американских государств, отметив, что: "Фашизм решает нанести удар. Правые не смогли сохранить пакт о ненасилии".
Президент США Джо Байден назвал ситуацию "возмутительной". "Соединенные Штаты осуждают любые усилия по подрыву демократии в Бразилии", — написал в Twitter советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. По его словам, Байден внимательно следит за ситуацией. "Наша поддержка демократических институтов Бразилии непоколебима. Бразильская демократия не будет поколеблена насилием", — подчеркнул он.
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