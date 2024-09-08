В Бразилии прошли протесты против блокировки соцсети Х

Десятки тысяч человек собрались в бразильском Сан-Паулу и других городах страны в день ее независимости, в субботу, 7 сентября, чтобы выразить протест против блокировки социальной сети Х на ее территории.

По оценкам Университета Сан-Паулу, в акции по призыву бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару приняли участие около 45 000 человек В частности, они потребовали отставки судьи Федерального верховного суда (ФВС) Алешандре де Мораэса, который распорядился заблокировать в стране соцсеть Х Илона Маска.