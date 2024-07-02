В Бразилии после сильной турбулентности над океаном экстренно сел Boeing 787

Лайнер с регистрационным номером EC-MTI (произведен в 2018 году) выполнял рейс UX45 из Мадрида в Монтевидео, столицу Уругвая.

После инцидента самолет был перенаправлен в международный аэропорт города Натал на северо-востоке Бразилии.

Министерство иностранных дел Уругвая заявило, что пострадавшие были доставлены в больницу в Натале, некоторые уже выписаны.

В Air Europa сообщили, что из Мадрида вылетел резервный борт, который забрал пассажиров в Бразилии и продолжил полет в Монтевидео.

По словам представителя Air Europa, самолет, на борту которого находилось 325 пассажиров, столкнулся с турбулентностью над Атлантическим океаном в понедельник утром, когда приближался к бразильскому побережью.