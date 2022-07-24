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В боях в Донецкой области погибли двое американцев, гражданин Канады и гражданин Швеции, рассказал изданию Politico их командир - украинец Руслан Мирошниченко.
Mūšiai Donbase
Mūšiai Donbase
© AFP / Scanpix

Погибших граждан США звали Люк Люцишин и Брайан Янг, канадца - Эмиль Антуан Рой-Сируа, гражданина Швеции - Эдвард Патриньяни. Они входили в состав сил специальных операций территориальной обороны ВСУ, рассказал Мирошниченко. Иностранцы погибли в результате танкового обстрела в районе села Григоровка.

Представитель Госдепартамента США подтвердил изданию гибель двух американцев, не назвав их имена. "Мы на связи с семьями и оказываем всю возможную консульскую помощь. Из уважения к семьям в это трудное время нам больше нечего добавить", - сказали в Госдепе.

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Deutsche Welle

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