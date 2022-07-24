Погибших граждан США звали Люк Люцишин и Брайан Янг, канадца - Эмиль Антуан Рой-Сируа, гражданина Швеции - Эдвард Патриньяни. Они входили в состав сил специальных операций территориальной обороны ВСУ, рассказал Мирошниченко. Иностранцы погибли в результате танкового обстрела в районе села Григоровка.
Представитель Госдепартамента США подтвердил изданию гибель двух американцев, не назвав их имена. "Мы на связи с семьями и оказываем всю возможную консульскую помощь. Из уважения к семьям в это трудное время нам больше нечего добавить", - сказали в Госдепе.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Профессор рассказал, кто подвержен большему риску заражения COVID-19 этой осенью
В Литве вновь резко подскочила заболеваемость...
Нововведение для покупающих рецептурные лекарства: это может побудить выбирать препараты иначе
С середины этого месяца рецептурные препараты и...
Андрей Зубов: у нынешней российской политики нет будущего
"Когда люди в России очнутся от пропаганды, они...
Мужчина удивлен компенсацией цены на электроэнергию: желание уменьшить счет обернулось против него
Предусмотренная государством компенсация цены на...
Война в Украине вскрыла проблемы литовской медицины: министр указал, что планирует изменить
Война в Украине побудила литовцев не только помогать...