Погибших граждан США звали Люк Люцишин и Брайан Янг, канадца - Эмиль Антуан Рой-Сируа, гражданина Швеции - Эдвард Патриньяни. Они входили в состав сил специальных операций территориальной обороны ВСУ, рассказал Мирошниченко. Иностранцы погибли в результате танкового обстрела в районе села Григоровка.

Представитель Госдепартамента США подтвердил изданию гибель двух американцев, не назвав их имена. "Мы на связи с семьями и оказываем всю возможную консульскую помощь. Из уважения к семьям в это трудное время нам больше нечего добавить", - сказали в Госдепе.