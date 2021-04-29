aA
В одной из больниц Потсдама полиция обнаружила 4 трупа со следами насильственной смерти. Задержана 51-летняя сотрудница больницы.
В больнице под Берлином убиты 4 человека
© AP / Scanpix

В больнице города Потсдам под Берлином в ночь на четверг, 29 апреля, были обнаружены 4 тела со следами насильственной смерти.

По подозрению в совершении преступления была задержана 51-летняя сотрудница больницы. Кроме того, по меньшей мере один человек был тяжело ранен. Пока не ясно, являются ли убитые пациентами этой больницы.

"Ранения всех жертв свидетельствуют о применении внешнего воздействия чрезвычайной силы", — говорится в отчете полиции. О мотивах убийства информации пока нет, ведется расследование.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Deutsche Welle

TOP новостей

Со следующей недели в Вильнюсе будут прививать жителей с 45 лет (5)

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс в фейсбуке призвал...

В Вильнюсе около центра Litexpo стоят очереди приехавших на прививку (5)

В четверг вышла из строя информационная система,...

"Delfi Главное": отношения с Россией - новая низшая точка? (129)

Литва , Латвия и Эстония , солидаризируясь с Чехией,...

Премьер-министр Литвы: вакцины станет больше, можно будет снизить возрастную планку (54)

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что...

После очередного скачка профессор призвал принять новое решение: это неизбежно (46)

Количество новых случаев коронавируса в Литве резко...