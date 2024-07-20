В больнице Львова после покушения умерла политик Ирина Фарион

Ирине Фарион было 60 лет. Она филолог-языковед, в 2012-2014 годах была депутатом Верховной рады Украины, член Всеукраинского объединения „Свобода“. Была известна своей жёсткой позицией в отношении главенства в Украине украинского языка и требованиями свести к минимуму употребление в Украине русского как „языка оккупантов“.

В России в отношении Фарион в 2015 году открыли уголовное дело по статье о возбуждении ненависти и унижении человеческого достоинства из-за призывов к репрессиям в отношении русских в Украине. В Украине в отношении Фарион в 2023 году было возбуждено уголовное дело по статьям о нарушении равноправия граждан в зависимости от их национальности, а также оскорблении чести и достоинства и нарушении тайны переписки.