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Бывший премьер-министр и лидер партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) Бойко Борисов был задержан вечером в четверг, 17 марта, в рамках полицейской операции, связанной с расследованиями единой Европейской прокуратуры (EPPO). Министерство внутренних дел Болгарии сообщило, что Борисов помещен под стражу на 24 часа, не уточнив, на основании каких подозрений.
Boiko Borisovas
Boiko Borisovas
© AP / Scanpix

"Проводится масштабная операция по 120 делам Европейской прокуратуры в Болгарии", — говорится в сообщении. Помимо Борисова задержаны бывший министр финансов страны Владислав Горанов, экс-председатель финансовой комиссии парламента Менда Стоянова и бывшая глава информационной службы правительства Севдалина Арнаудова.

МВД не предоставило более подробной информации, но, как сообщило Болгарское национальное телевидение, задержания связаны с расследованием случаев "злоупотребления помощью от Евросоюза". Обыски и выемки документов прошли по многим адресам в стране.

Премьер Болгарии Петков: Нет никого выше закона


Новость о задержании целого ряда бывших высокопоставленных чиновников прокомментировал действующий премьер Болгарии Кирил Петков, написав на своей странице в соцсети Facebook: "Нет никого выше закона!"

Накануне Софию с двухдневным визитом посетила глава прокуратуры Европейского Союза Лаура Кевеши. Она сообщила, что в EPPO поступило рекордное число жалоб из Болгарии, касающихся неправомерного использования средств Евросоюза, и уже расследуются более 120 случаев.

Бойко Борисов возглавлял правительство Болгарии с июля 2009-го по март 2013 года, с ноября 2014-го по январь 2017 года и с мая 2017-го по май 2021 года. 13 марта он был переизбран на пост председателя ГЕРБ. Его кандидатуру поддержали 943 делегата съезда партии, голосовавших против и воздержавшихся не было.

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