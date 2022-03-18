"Проводится масштабная операция по 120 делам Европейской прокуратуры в Болгарии", — говорится в сообщении. Помимо Борисова задержаны бывший министр финансов страны Владислав Горанов, экс-председатель финансовой комиссии парламента Менда Стоянова и бывшая глава информационной службы правительства Севдалина Арнаудова.
МВД не предоставило более подробной информации, но, как сообщило Болгарское национальное телевидение, задержания связаны с расследованием случаев "злоупотребления помощью от Евросоюза". Обыски и выемки документов прошли по многим адресам в стране.
Премьер Болгарии Петков: Нет никого выше закона
Новость о задержании целого ряда бывших высокопоставленных чиновников прокомментировал действующий премьер Болгарии Кирил Петков, написав на своей странице в соцсети Facebook: "Нет никого выше закона!"
Накануне Софию с двухдневным визитом посетила глава прокуратуры Европейского Союза Лаура Кевеши. Она сообщила, что в EPPO поступило рекордное число жалоб из Болгарии, касающихся неправомерного использования средств Евросоюза, и уже расследуются более 120 случаев.
Бойко Борисов возглавлял правительство Болгарии с июля 2009-го по март 2013 года, с ноября 2014-го по январь 2017 года и с мая 2017-го по май 2021 года. 13 марта он был переизбран на пост председателя ГЕРБ. Его кандидатуру поддержали 943 делегата съезда партии, голосовавших против и воздержавшихся не было.
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