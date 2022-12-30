Парус лодки был спущен, мотор не работал, а на борту не было никаких признаков жизни. Исследователи решили подняться на яхту, чтобы при необходимости оказать помощь команде судна. Однако там никого не было. "Я понятия не имею, что внутри, но собираюсь пойти и осмотреться, я надеюсь, что не найду никаких мертвых тел или чего-то еще", — рассказал один из членов команды, Мэтт Рузерфорд. Все происходящее на борту он снимал на камеру.
"Это настоящее безумие. 800 миль от Бермудских островов, 1,5 тысячи миль от США, стоим на яхте Swan 48 посреди океана", — заявил моряк. Позже яхтсмены решили отбуксировать судно к берегу, но в процессе буксирный трос зацепился за руль судна моряков и чуть не сломал его. В итоге трос перерезали.
Позднее выяснилось, что яхта принадлежала шкиперу Алану Макгеттингану из Королевского ирландского яхт-клуба. За два месяца до того, как судно обнаружили исследователи, лодка попала в шторм и была сильно повреждена. Экипаж активировал аварийный маячок и был спасен греческим грузовым кораблем. Яхту команда оставила.
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