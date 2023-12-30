В Берлине запретили пропалестинский митинг в новогоднюю ночь

Власти Берлина запретили проведение в канун Нового года пропалестинской демонстрации, сообщила полиция столицы ФРГ в субботу, 30 декабря.

По мнению правоохранителей, существует угроза, "что собрание приведет к подстрекательству, антисемитским выкрикам, прославлению насилия", и таким образом к "запугиванию и насилию". Митинг под лозунгом "Нет празднованию во время геноцида" был заявлен на период с 22.30 в канун Нового года до часу ночи 1 января. Организаторы акции обвиняют Израиль в совершении "геноцида" в ходе войны против террористического движения ХАМАС в секторе Газа.

Запрет на митинг может быть обжалован в судебном порядке. При этом, как отмечает агентство AFP, анонсированная акция вызвала критику, в том числе из-за дополнительной нагрузки на полицию, которая и так работает сверхурочно в новогоднюю ночь. В прошлом году в Берлине произошли массовые беспорядки и нападения на силовиков с использованием пиротехники, напоминает агентство.

Война Израиля против ХАМАС