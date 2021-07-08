В Берлине расследуют нападение на турецкого журналиста

Подразделение германского столичного ведомства по уголовным делам (LKA), занимающееся вопросами охраны государства, расследует нападение на турецкого журналиста Эрка Акарера, несколько лет назад эмигрировавшего в Германию и проживающего в Берлине. Об этом в четверг, 8 июля, сообщило агентство AFP.
Berlin’de evimin içinde bıçaklı ve yumruklu saldırıya uğradım. pic.twitter.com/ZLaCAikpQs— Erk Acarer (@eacarer) July 7, 2021
По данным полиции, 48-летний репортер подвергся нападению на заднем дворе своего дома в столичном районе Нойкёльн. Двое преступников избили его, третий контролировал обстановку. Соседи услышали шум драки, после чего злоумышленники скрылись с места происшествия.
Журналист подозревает, что причина нападения - профессиональная деятельность
Акареру оказали помощь в больнице в связи с травмами головы. Сам журналист подозревает, что причиной нападения стала его профессиональная деятельность.
В своем аккаунте в Twitter репортер написал, что у атаковавших его были ножи и огнестрельное оружие. По его утверждению, последнее не было пущено в ход "из-за возраставшего числа свидетелей". По версии журналиста, он знает, кто совершил нападение, но не обнародует имен из-за просьбы правоохранительных органов Германии.
Акарер - фигурант ряда дел в Турции
Эрк Акарер работает в издании левой направленности, с 2017 года он проживает в Германии. В Турции он объявлен в розыск по нескольким ордерам на арест в связи со своими статьями и публикациями в социальных сетях. По одному из дел от 2020 года его обвиняют в "оскорблении президента" Реджепа Тайипа Эрдогана. В одном из своих видео он назвал правящую Партия справедливости и развития и ультраправую Партию националистического движения - "исламистско-фашистскими".
ROG: Атака вызывает беспокойство
На нападение уже отреагировали с озабоченностью германские политики и представители журналистского сообщества. Так, международная правозащитная организация "Репортеры без границ" (ROG) заявила, что произошедшее может негативно повлиять на других репортеров, нашедших убежище в Германии. "Мы пока не знаем предыстории нападения, но тот факт, что журналист из Турции, критикующий правительство, подвергается нападению в Берлине, вызывает беспокойство и может запугать других журналистов, находящихся в эмиграции" в ФРГ.
В Турции Эрк Акарер, помимо прочего писал для изданий Milliyet, Sabah и Habertürk - о террористической группировке "Исламское государство", исламском фундаментализме, войне в Сирии, а также публиковал материалы с критикой властей.
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