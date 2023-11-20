В Берлине прошло массовое шествие в поддержку Израиля

Многие участники акции несли в руках израильские флаги или щиты с такими лозунгами, как Israel wants Peace ("Израиль хочет мира"), Free Gaza from Hamas ("Освободите сектор Газа от ХАМАС") и другие. К позднему вечеру 19 ноября полиция не сообщала ни о каких нарушениях в ходе этой акции.
Солидарность с Израилем в его борьбе с ХАМАС
"Наше послание четко и ясно: у еврейской жизни будет сильное и живое будущее в Германии, - заявил раввин Йехуда Тайхталь в начале демонстрации. - И мы стоим на стороне наших братьев и сестер в Израиле".
Со своей стороны управляющий выступающего в бундеслиге столичного футбольного клуба Hertha BSC Томас Херрих подчеркнул, что именно сегодня, "когда евреи стали объектом ненависти и преследования", важнее чем когда бы то ни было возвысить свой голос и проявить активность. "Солидарность с Израилем означает выступление в защиту безопасности и благополучия этой страны, а также всех евреек и евреев в Израиле и в мире", - добавил спортивный функционер.
К проведению акции в Шарлоттенбурге призвала организация "Еврейская жизнь в Берлине" (Jüdisches Leben Berlin, JLB).
"Если взглянуть на новости, можно увидеть, что в Германии ежедневно тысячи людей принимают участие в пропалестинских демонстрациях на улицах", - констатировал представитель организации Лиор Штайнер.
При этом, по его оценке, сеется ненависть по отношению к Израилю, "как нечто само собой разумеющееся". "Мы не позволим больше никому запугать нас или лишить нас слова. Своими демонстрациями мы хотим показать, что в Берлине есть сильная еврейская жизнь", - указал он.