В Берлине прошло массовое шествие в поддержку Израиля

Многие участники акции несли в руках израильские флаги или щиты с такими лозунгами, как Israel wants Peace ("Израиль хочет мира"), Free Gaza from Hamas ("Освободите сектор Газа от ХАМАС") и другие. К позднему вечеру 19 ноября полиция не сообщала ни о каких нарушениях в ходе этой акции.

Солидарность с Израилем в его борьбе с ХАМАС

"Наше послание четко и ясно: у еврейской жизни будет сильное и живое будущее в Германии, - заявил раввин Йехуда Тайхталь в начале демонстрации. - И мы стоим на стороне наших братьев и сестер в Израиле".

Со своей стороны управляющий выступающего в бундеслиге столичного футбольного клуба Hertha BSC Томас Херрих подчеркнул, что именно сегодня, "когда евреи стали объектом ненависти и преследования", важнее чем когда бы то ни было возвысить свой голос и проявить активность. "Солидарность с Израилем означает выступление в защиту безопасности и благополучия этой страны, а также всех евреек и евреев в Израиле и в мире", - добавил спортивный функционер.