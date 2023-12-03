В Берлине прошла конференция "Европейский правозащитный диалог"

В дискуссиях обсуждалась ситуация с правами человека в России, отношение россиян к войне, возможности трансформации режима Кремля и помощи Украине.
Собравшиеся обсудили взаимоотношения уехавших и оставшихся в России представителей оппозиции, а также задачи и пути их объединения на фоне ведущейся Россией войны. Участники конференции обсудили возможности самоорганизации российской диаспоры, подчеркивая объективные трудности существования оппозиции в эмиграции.
Собравшиеся подчеркнули необходимость взаимодействия с европейскими политиками в вопросах получения гуманитарных виз и финансирования мероприятий и проектов российской диаспоры за рубежом.
Проект "Европейский правозащитный диалог" под руководством российского социолога и правозащитника Игоря Эйдмана проводится при поддержке МИД Германии в рамках программы "Расширение сотрудничества с гражданским обществом стран Восточного партнёрства и России".