В Берлине прошла конференция "Европейский правозащитный диалог"

В Берлине состоялась ежегодная конференция "Европейский правозащитный диалог". В мероприятии приняли участие политологи, социологи, журналисты, правозащитники, политики, деятели культуры и активисты, эмигрировавшие в Берлин и другие страны до и после начала полномасштабной войны в Украине. Главной темой конференции стал поиск выхода из "повседневной катастрофы"