В Берлине проходят правительственные консультации Германии и Китая

Германия и Китай начали первые правительственные консультации со времени прихода Олафа Шольца на пост канцлера ФРГ. Шольц утром во вторник, 20 июня, приветствовал премьера Госсовета Китая Ли Цяна с воинскими почестями в ведомстве федерального канцлера.

В консультациях участвуют по 8 - 9 министров с каждой стороны. Главная тема - борьба с изменением климата и связанная с этим перестройка экономики. На встрече будут обсуждаться и торговые связи между ФРГ и КНР, а также война России против Украины, которую Китай, в отличие от западных союзников, не осуждает.

Снизить экономическую зависимость от КНР

Олаф Шольц накануне вновь выступил в защиту курса Германии на снижение экономической зависимости от Китая и диверсификацию цепочек поставок в свете усиления напряженности в отношениях с США, поддержки России Китаем и конфликта вокруг Тайваня.