Возобновление поставок российского газа по трубопроводу "Северный поток" не следует рассматривать как признак надежности России, предупредил министр экономики и вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек (Robert Habeck). Российский президент Владимир Путин уже неоднократно использовал газовые поставки в своих стратегических целях, чтобы расколоть Германию и Европу, заявил он вечером в четверг, 22 июля, в эфире немецкого общественно-правового телеканала ZDF.

"Нам следует признать, что Путин задействует этот газовый рычаг против нас", - подчеркнул он. Поэтому Германии, по словам Хабека, следует использовать газ экономно и продолжать искать альтернативы.

Одновременно немецкий министр назвал объяснения Москвы по поводу турбины для "Северного потока", из-за отсутствия которой она отказывалась возобновить поставки газа, "надуманным аргументом" и "несостоятельной игрой". У "Газпрома" имеется достаточное количество турбин, уверен он. По словам Хабека, еще до техобслуживания "Северный поток" мог бы работать на 100 процентов.

Хабек - против ввода в эксплуатацию "Северного потока - 2"

Одновременно вице-канцлер Германии высказался категорически против идеи ввести в эксплуатацию достроенный "Северный поток - 2", находящийся под санкциями США. Он уверен, что этот шаг ничего бы не изменил и лишь усилил бы зависимость от российского газа, а Путин добился бы своей цели по нарушению санкций за развязанную им войну в Украине. "Это означало бы поднятие белого флага в Германии и Европе. Этого мы не должны делать ни в коем случае", - подчеркнул немецкий политик.

Хабек также указал на сплоченность Германии, несмотря на высокие цены на энергоносители и инфляцию, и взаимодействие жителей, экономики, гражданского общества и политики. "Путин еще узнает, насколько мы сильны", - добавил он.

"Газпром" возобновил поставки по "Северному потоку"

Накануне российский концерн "Газпром" возобновил поставки газа по "Северному потоку", несмотря на опасения в обратном. После профилактики по газопроводу будут ежедневно поставлять 67 млн кубометров газа. Это соответствует объему поставок до начала ремонта, но составляет лишь 40 процентов от проектной мощности.

Снижение поставок, которое произошло в июне, Россия объяснила невозвращением турбины Siemens для компрессорной станции "Портовая", которую канадские власти после ремонта первоначально отказались возвращать из-за санкций в отношении России. Однако после переговоров с немецкой стороной, вопреки протестам украинских властей, ее отправили в Германию.