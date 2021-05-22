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Полиция Берлина расследует нападение, которому подвергся исповедующий иудаизм местный житель со стороны трех неизвестных. После словесных оскорблений его ударили кулаком в лицо.
В Берлине неизвестные напали на мужчину в кипе
© DELFI (K.Čachovskio nuotr.)

Исповедующий иудаизм житель Берлина подвергся оскорблениям и избиению в ночь на субботу, 22 мая. Как сообщает агентство dpa, на 41-летнего мужчину, который шел по улице в кипе - традиционном мужском головном уборе верующих евреев, - напали трое неизвестных. После словесных оскорблений один из нападавших ударил мужчину кулаком в лицо, от чего тот врезался головой в стеклянную витрину.

Нападавшие скрылись. Пострадавший смог сам вызвать полицию, был доставлен в больницу, которую покинул после оказания помощи. Уголовная полиция Берлина ведет расследование инцидента.

Различные еврейские общины в Германии неоднократно предостерегали своих членов от открытого ношения иудейской символики, включаю кипу, в общественных местах.

Меркель назвала антисемитские выступления нарушающими конституцию
На фоне недавнего очередного обострения ближневосточного конфликта, стоившего жизни более 250 человек, в Германии и других странах участились антиизраильские выступления и антисемитские атаки. В частности, были совершены нападения на синагоги в Бонне и Мюнстере, в ряде городов были сожжены флаги Израиля.

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) в опубликованном в тот же день еженедельном видеоподкасте, посвященном 72-й годовщине принятия Основного закона ФРГ, решительно осудила антисемитские нападения. "Основной закон гарантирует право на свободное выражение мнений и мирные собрания. Но он не оставляет пространства для атак на людей другой веры, насилия, расизма и разжигания ненависти", - указала она.

Проблема антисемитизма недооценена в немецком обществе

Ненависть к евреям в современной Германии, по мнению уполномоченного берлинской полиции по борьбе с антисемитизмом, в течение долгого времени недооценивалась как политиками, так и обществом. "Не только мусульманский антисемитизм, но и антисемитизм в целом слишком долго не воспринимался так, как его должно было воспринимать", - приводит слова Вольфрама Пемпа (Wolfram Pemp) немецкое издание Tagesspiegel.

По его словам, это легко увидеть не только в контексте пропалестинских демонстраций, но и, например, "в протестах так называемого движения коронаскептиков, когда люди без какого-либо миграционного фона распространяют самые дикие антисемитские теории".

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Deutsche Welle

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