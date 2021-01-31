В Берлине не видят препятствий для использования вакцины из РФ

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан (Jens Spahn) не видит никаких принципиальных возражений против использования в стране российских и китайских вакцин. Никаких препятствий для этого не существует, решающим является допуск этих препаратов в соответствии с законодательством ЕС, заявил он в интервью газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, опубликованном в воскресенье, 31 января.
"Если вакцина безопасна и эффективна, неважно в какой стране она была произведена, то тогда она, конечно же, может помочь в борьбе с пандемией", - сказал глава Минздрава ФРГ.
В Германии число смертельных случаев от COVID-19 за сутки возросло на 399 до 56 945, число инфицированных – на 11 192 до 2,216 миллиона, сообщил Институт имени Роберта Коха. Средние показатели заражаемости в Германии продолжают сокращаться. Общий показатель по всей стране 30 января снизился с 90,9 до 90,2 случая на 100 тысяч жителей за последние семь дней. Целью ограничительных мер в ФРГ при этом является снижение данного показателя до уровня менее 50.
В России выявлено более 18 тысяч новых инфицированных коронавирусом
В России за минувшие сутки выявлено 18 359 новых случая заражения коронавирусом. Общее число зарегистрированных инфицированных с начала пандемии тем самым возросло до 3 850 439, сообщил оперативный штаб в Москве. Кроме того, за сутки от последствий коронавирусной инфекции скончались 485 человек. За весь период пандемии число летальных исходов от COVID-19 в РФ составило 73 182 человека, указывается далее.
Между тем власти КНР сообщили о 92 новых инфицированных, это самый высокий показатель с 24 января. При этом в 73 случаях речь идет о заражениях внутри страны, остальные завезены из-за границы, указывается далее.
В австралийском Перте ввели карантин из-за одного инфицированного
После выявления одного инфицированного в австралийском Перте власти ввели пятидневный карантин. Жителям двухмиллионного города запретили выходить из дома без уважительной причины. Речь идет о первом случае заражения в штате Западная Австралия за последние десять месяцев.
По данным группы волонтеров Worldometer, во всем мире число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом возросло до 103,213 миллиона, число подтвержденных смертей от SARS-CoV-2 - до 2,213 миллиона. Больше всего инфицированных с начала пандемии - по-прежнему в США (26,7 миллиона), Индии (10,7 миллиона) и Бразилии (9,2 миллиона), Россия находится на четвертом месте..
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