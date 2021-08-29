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Несмотря на запреты, несколько тысяч демонстрантов собрались в Берлине, чтобы выразить протест против коронавирусных ограничений, пишет газета Berliner Zeitung.
Berlyne panaudotos ašarinės dujos vaikant protestuotojus prieš viruso kontrolės įstatymą
Berlyne panaudotos ašarinės dujos vaikant protestuotojus prieš viruso kontrolės įstatymą
© AP / Scanpix

По данным газеты, на несанкционированной акции начались столкновения, задержаны порядка 80 человек. Также сообщается о четырех пострадавших полицейских.

На площади Потсдамер-плац прошел митинг противников COVID-ограничений. После его окончания несколько тысяч человек оставались на площади. Многочисленные демонстранты пытались прорваться через закрытый мост в правительственный район.

”Наши службы экстренной помощи отбили эту попытку, в результате которой было оказано значительное сопротивление, отчасти с применением принудительных мер”, — заявила полиция.

Сообщалось что полиция использовала перцовые баллончики, чтобы остановить движение митингующих.

Позже в городе начался ливень, и, похоже, он имел ”больший эффект, чем усилия полиции по расчистке площади”, пишет газета. Многие спрятались под крышами ближайших домов, но у ”ядра” демонстрантов были зонтики.

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