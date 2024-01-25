В Берлине готовят новый план обороны Германии

Актуальный и детальный план обороны Германии - первый за последние 30 лет

Содержащий сотни страниц совершенно секретный документ прописывает действия отдельных органов и учреждений при необходимости обороны. В заседании среди прочего будут участвовать представители полиции, гражданской обороны, Службы технической помощи Германии (THW), ученые, представители энергетической и логистической отраслей, а также стран-союзников, указывается далее. План должен быть готов до конца марта.

Тем самым у Германии впервые со времен холодной войны будет современный и обширный план обороны. Как отмечает агентство, нынешний расклад сил в Европе кардинально отличается от существовавшего 30 лет назад, когда ФРГ находилась на восточной границе оборонного альянса. Теперь Германия находится в тыловой зоне и в ее задачи в случае нападения на союзников по НАТО будет входить поддержка маршрутов развертывания их сил и снабжения, пишет агентство.

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