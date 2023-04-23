В МИД ФРГ сообщили, что "правительство Германии и российская сторона на протяжении последних недель находились на связи по вопросу о персонале соответствующих диппредставительств за рубежом. Этот рейс связан с этим".

По данным российского госагентства РИА "Новости", общее число российских дипломатов, высланных из Берлина, составляет более 20 человек. По словам пресс-секретаря МИД РФ Марии Захаровой, Россия приняла решение о высылке 20 дипломатов ФРГ.

Днем 22 апреля МИД РФ опубликовал заявление, в котором говорилось, что Москва "решительно осуждает" действия Берлина, "который продолжает демонстративно разрушать весь массив российско-германских отношений, включая их дипломатическое измерение".

В ответ на "очередную массовую высылку сотрудников российских диппредставительств в Германии", как это было названо в заявлении МИД РФ, Москва приняла решение о "зеркальной" высылке из России германских дипломатов, а также о существенном ограничении максимального числа сотрудников немецких дипломатических представительств в РФ.

Судя по данным на сайте для отслеживания перелетов Flightradar24, самолет из Москвы в Берлин летел не прямым курсом (воздушное пространство стран Балтии для российских самолетов закрыто), а через Финский залив и через нейтральные воды Балтийского моря. Около 12.13 по местному времени самолет вылетел из аэропорта Берлина и спустя несколько часов приземлился в московском аэропорту "Внуково".

При этом Берлин выступает с опровержением слов Марии Захаровой, касающихся ситуации вокруг высылки из Германии российских дипломатов.

"Мы отвергаем описание ситуации со стороны представительницы российского министерства иностранных дел. Действительно, на протяжении последних недель правительство Германии вело переговоры с российской стороной относительно присутствия (персонала) в соответствующих внешнеполитических представительствах. Целью этого было сократить присутствие российских спецслужб в Германии. Сегодняшний отъезд сотрудников российского посольства связан с этим", - говорится в заявлении МИД ФРГ.

Официально о высылке российских дипломатов из Германии не сообщалось. МИД Германии заявил, что "принял к сведению" заявление России о зеркальном ответе на "массовую высылку" российских дипломатов из Германии.

О намерении МИД Германии выслать более 30 сотрудников российских дипломатических представительств в конце марта сообщило со ссылкой на свои источники издание Focus.

По данным российского государственного информагентства РИА "Новости", самолетом президента РФ - "бортом №1" - является четырехдвигательный дальнемагистральный Ил-96-300ПУ. Это значительно модифицированный вариант пассажирского Ил-96.