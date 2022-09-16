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В Бердянске убиты заместитель главы оккупационной администрации города Олег Бойко и его супруга Людмила, которая возглавляла местную территориальную избирательную комиссию по проведению референдума. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление местных властей.
Olegas Boiko su žmona Liudmila
Olegas Boiko su žmona Liudmila
© Soc. tinklų nuotr.

Представитель оккупационных властей Запорожской области Владимир Рогов также подтвердил, что супруги Бойко были убиты. Как уточняет подконтрольная РФ администрация Бердянска, убийство произошло у гаража Бойко в микрорайоне Колония.

Другие подробности не приводятся. На месте происшествия проходят следственные действия. В администрации обвинили в убийстве "киевский режим". В Украине случившееся не комментировали.

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Олег Бойко отвечал за вопросы жилищно-коммунального хозяйства в военно-гражданской администрации Бердянска, которая была назначена после захвата города российскими военными. Его жена Людмила Бойко возглавляла городскую территориальную избирательную комиссию по проведению референдума о вхождении Запорожской области в состав России.

С самого начала войны появляется информация о покушениях на убийства или убийствах чиновников, поддержавших вторжение России в Украину и назначенных в администрации оккупированных территорий. На фоне контрнаступления ВСУ, начавшегося в конце августа — начале сентября на нескольких направлениях, об этом сообщается все чаще.

Так, только в Бердянске за последний месяц, помимо убийства супругов Бойко, сообщалось о двух покушениях: 26 августа погиб заместитель начальника ГАИ города Александр Колесников, 6 сентября — военный комендант Бердянска Артем Бардин.

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