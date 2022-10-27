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В Бердянске Запорожской области Украины контролирующая город российская администрация сообщила о проведении выборочной проверки мобильных телефонов жителей. Проверяющих интересуют подписки на украинские телеграм-каналы.
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© Sputnik / Scanpix

Администрация заявила, что жители, подписанные на украинские ресурсы, потенциально рассматриваются как "иностранные агенты". Подавляющее число жителей города – граждане Украины, однако Москва заявила об аннексии Запорожской области и о признании её жителей гражданами России.

При первом обнаружении подобных подписок гражданину выносится предупреждение, уточняет российская администрация Бердянска. В дальнейшем нарушителям грозит штраф и уголовная ответственность в соответствии с российским законом о деятельности иноагентов, говорится в сообщении.

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Закон, на который ссылается российская администрация города, в силу ещё не вступил. Иными российскими законами ответственность за чтение каких-либо ресурсов не предусмотрена.

Россия вторглась в Украину 24 февраля 2022 года. В сентябре Украина начала контрнаступление. После этого в Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской и части Николаевской областях в спешном порядке были проведены референдумы о вхождении этих украинских территорий в состав России. Украина и многие другие страны считают голосование фиктивным, поскольку оно прошло в условиях оккупации и боевых действий, что нарушает международные нормы и украинское законодательство.

По результатам голосований Россия аннексировала украинские территории. Киев и страны Запада заранее объявили, что аннексию не признают ни при каких обстоятельствах.

19 октября президент России Владимир Путин объявил в аннексированных регионах военное положение. Среди прочего оно подразумевает введение военной цензуры, ограничения на передвижение и создание штабов территориальной обороны.

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Радио Свобода
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