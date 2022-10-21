По их словам, власти, в частности, рассчитывают проверить сделку по покупке социальной сети Twitter, в которой помимо Маска участвует группа иностранных инвесторов, а также заявления бизнесмена о работе в Украине спутниковой сети Starlink, которой управляет его компания SpaceX.

Источники Bloomberg заявили, что американским чиновникам стало не по себе из-за недавней угрозы Маска прекратить поставки спутниковой связи Starlink в Украину, а также из-за того, что бизнесмен занимает "все более дружественную позицию к России после серии твитов, в которых были изложены мирные предложения, выгодные президенту Владимиру Путину".

Агентство подчеркнуло, что обсуждения находятся на начальном этапе. Американские чиновники и разведслужбы думают над тем, какие инструменты можно будет использовать, если действия Маска решат проверить. Рассматривается вариант, что сделки и операции Маска проверит Комитет по иностранным инвестициям в США.

Основатель Tesla и SpaсeX Илон Маск в последние недели сделал в твиттере несколько заявлений о войне России против Украины, в частности, он представил мирные предложения о прекращении войны, согласно которым аннексированный Крым будет частью России.

Одновременно с этим стало известно, что SpaсeX еще в сентябре сообщила Пентагону, что собирается прекратить финансирование спутниковой связи Starlink для Украины. По словам Маска, компания с начала войны направила на это более 80 миллионов долларов. 15 октября Маск сообщил, что SpaceX продолжит бесплатно работать в Украине.