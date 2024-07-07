В Белом доме противятся санкциям против „теневого флота“ РФ

Предложение министерства финансов США ввести новые санкции против российского „теневого флота“ танкеров, помогающего России обходить ценовой потолок на российскую нефть, натолкнулось на противодействие Белого дома. Об этом в воскресенье, 7 июля, пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на американских чиновников.

По информации издания, экономические советники президента США опасаются, что такие меры приведут к подорожанию нефти и, следовательно, бензина в стране, а это негативно скажется на предвыборной кампании Джо Байдена. Они не согласились на предложения Минфина, даже когда его действующие и бывшие сотрудники представили анализ, показывающий, что риски серьезного воздействия на нефтяной рынок невелики.