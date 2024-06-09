В Бельгии проходят парламентские выборы

В Бельгии в воскресенье, 9 июня, одновременно с выборами в Европарламент проходят выборы депутатов национального парламента. Избирательные участки открылись в 8.00 по местному времени и закроются в 16.00. Первые прогнозы ожидаются сразу после их закрытия. В отличие от Германии, в Бельгии избиратели обязаны участвовать в голосовании.