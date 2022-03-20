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Инцидент произошел во время карнавального мероприятия в Валлонии. Сообщается также о десяти тяжело раненых.
В Бельгии неизвестный въехал в толпу людей: 6 погибших
© Zuma Press / Scanpix

В Бельгии автомобиль врезался в толпу людей, участвовавших в карнавальном мероприятии в Валлонии. В результате инцидента в городке Стрепи-Бракеньи утром в воскресенье, 20 марта, погибли 6 человека, еще 10 получили тяжелые и 27 - легкие телесные повреждения, сообщили бельгийские СМИ со ссылкой на местные власти.

Пока неясно, являлся ли наезд на людей умышленным. Согласно сообщениям, водитель пытался скрыться с места происшествия, но был задержан. Инцидент произошел примерно в 50 километрах к югу от Брюсселя, пишет DW.com.

Модератор бельгийского телеканала RTL сообщил с места событий о драматических сценах. По его словам, автомобиль врезался в самую гущу толпы. "Звучала музыка и смех и уже через три секунды раздались крики. Это было ужасно", - рассказал он. В карнавальном мероприятии участвовали около 150 человек.

Министр внутренних дел Бельгии Аннелис Верлинден выразила глубочайшие соболезнования родственникам и друзьям погибших и пострадавших. "То, что планировалось, как прекрасное гулянье, превратилось в драму", - написала она в своем микроблоге в Twitter.

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Deutsche Welle
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