В Бельгии двух россиян обвинили в отмывании денег

В Бельгии двум гражданам России - Сергею Медведеву и Ирине Теркиной - предъявлены обвинения в отмывании денег, сообщает издание EUObserver в понедельник, 31 мая. По его информации, обвинения были предъявлены еще в прошлом году. Как сообщил изданию представитель фонда Hermitage Capital Management, суд также конфисковал у обвиняемых 400 тысяч евро, полученные в 2019 году от продажи квартиры в центре Антверпена. Она была куплена в 2008 году.

Фонд предполагает, что эти деньги могли быть частью суммы в 4 млн евро, которая была похищена у него и отмыта в банках Бельгии "приспешниками российских чиновников и мафиози", указывает EUObserver. Кроме того, по его данным, в конце мая в столице Латвии Риге была конфискована квартира стоимостью 230 тысяч евро, приобретенная гражданином России. Это произошло тоже в связи с подозрением, что эти деньги были похищены у Hermitage Capital Management.

Фонд Hermitage Capital Management и Сергей Магнитский

С 1995 по 2006 годы фонд Hermitage Capital Management, основанный и возглавляемый британским бизнесменом Уильямом Браудером, был одним из крупнейших зарубежных инвестиционных фондов на российском фондовом рынке. В 2007 году прокуратура заподозрила его дочерние предприятия в уклонении от налогов, но до суда дело не дошло. После обысков в компании юрист Сергей Магнитский обвинил чиновников МВД и прокуратуры в использовании полученных ими материалов для хищения у государства более 230 млн долларов США.

После этого прокуратура обвинила самого Магнитского в уклонении от налогов. Он был арестован и через год, в ноябре 2009 года, скончался в СИЗО в Москве в возрасте 37 лет. В 2012 году в США был принят "закон Магнитского", который сначала распространялся на причастных к гибели юриста в СИЗО, а потом - и на других лиц, ответственных за грубые нарушения прав человека.