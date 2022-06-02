В Бельгии демонтировали памятник латышским легионерам

О намерении самоуправления музей узнал из письма от 30 мая, но уже на следующий день столб с ульем, изготовленным художником Кристапом Гулбисом, был демонтирован. Памятник символизировал “активность и общественную деятельность пленных латышских легионеров, сохранивших веру в восстановление латвийской государственности”.
Памятник демонтировали без согласования с автором памятника и Музеем оккупации Латвии – партнером бельгийского самоуправления. По мнению музея, таким образом самоуправление Зедельгема проигнорировало принципы честного сотрудничества и проявило неуважение к многолетним партнерам.
По мере изменения политического баланса в рядах депутатов самоуправления Зедельгема и не без участия России в конце 2020 года в Зедельгеме была развернута кампания против памятника, в основном во франкоязычных валлонских СМИ. Вопрос подняли на уровне бельгийского федерального парламента, и улей стал заложником внутриполитической борьбы.
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