В Беларуси осталось менее 1000 "вагнеровцев"

На территории Беларуси осталось, вероятнее всего, менее 1000 наемников ЧВК "Вагнер", сообщила в воскресенье, 4 февраля, британская разведка. По ее данным, основной задачей "вагнеровцев" остается тренировка и обучение белорусской армии и силовиков.

В сообщении отмечается, что Александр Лукашенко вряд ли хочет расширять полномочия бойцов "Вагнера" и не планирует использовать их для охраны границы страны с Украиной. Кроме того, присутствие наемников в Беларуси приносит пользу России в войне с Украиной, вынуждая Киев продолжать держать часть своего контингента на северной границе на случай нового вторжения.

Присутствие ЧВК "Вагнер" в Беларуси