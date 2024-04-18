В Баварии задержаны два диверсанта, работавшие на российские спецслужбы

По данным немецких спецслужб, Дитер С. в период с 2014 по 2016 годы поддерживал группировку пророссийских сепаратистов в так называемой "ДНР". По информации ARD, в связи с этим генпрокуратура ФРГ выдвинула против него обвинение в членстве в иностранном террористическом объединении. "Это новшество, поскольку таким образом "Донецкая народная республика" становится террористическим объединением. Министр юстиции ФРГ Марко Бушман (Marco Buschmann) выдал разрешение на соответствующее преследование, - отмечает телеканал. - Этот шаг имеет большое символическое значение и может иметь дипломатические последствия".