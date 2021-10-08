В центре Батуми обрушилась часть пятиэтажного жилого дома. Под завалами построенного в 1980-х годах здания на улице 26 мая могут находиться люди, сообщают в пятницу, 8 октября, грузинские СМИ.
Спасатели эвакуируют находящихся в оставшейся части здания жителей. Из-под завалов удалось спасти подростка и младенца. Один из них находился в стоявшей рядом с домом машине, которую накрыло обломками. Подростка увезли в больницу, сообщила исполняющий обязанности мэра Батуми Лела Сурманидзе. По ее данным, в обрушившемся корпусе было 15 квартир.
Причина обрушения в Батуми пока неизвестна, одной из версий является взрыв газа. Местные жители собщают, что слышали похожий на взрыв звук. На место приехали глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе и региональный министр здравоохранения Нино Нижарадзе.
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