В бар по вакцинному паспорту. Как Израиль может стать моделью будущего мироустройства

"На прошлой неделе было очень холодно, люди без "зеленых паспортов" не смогли зайти внутрь, а на террасе долго не высидеть — они быстро ушли", — рассказывает владелец ресторана в Иерусалиме Омер Идо.

В беседе с Омером улавливались два основных настроения, в котором пребывают сейчас все израильские бизнесмены: радость от того, что жизнь возвращается, и досада из-за убытков, вызванных решением израильских властей.

Возможное внедрение вакцинных паспортов обсуждается давно и во многих странах, но пока только один Израиль перешел от слов к делу. Недавно стало известно, что Китай ввел обязательные вакцинные паспорта для поездок за границу. Однако израильский опыт касается внутреннего распорядка жизни страны, и это, без сомнения, более комплексный и масштабный эксперимент.

Насколько изменилась жизнь израильтян? Станут ли вакцинные паспорта повседневной нормой? И можно ли рассматривать Израиль как модель всего постпандемического мира

Особые привилегии?



В конце февраля в интервью американскому каналу Эн-би-си генеральный директор фармацевтического концерна Pfizer Альберт Бурла назвал Израиль "всемирной лабораторией", имея в виду беспрецедентный масштаб вакцинации в стране и то, что там используют только препарат Pfizer. По его словам, Израиль стал своеобразным ориентиром, по которому можно судить о влиянии вакцинации на сферу общественного здоровья и экономику.

Страна одной из первых в мире оперативно оформила покупку миллионов доз вакцины, и с конца декабря прошлого года привила хотя бы одной дозой уже более половины населения страны. В отличие от других стран привитые израильтяне обладают рядом преимуществ.

Сейчас вакцинированный израильтянин может вернуться к социальной и культурной жизни (билеты в театры и музеи раскуплены надолго вперед), не обязан сидеть в карантине по возвращении из-за границы и освобождается от правил, предусмотренных системой отслеживания контактов заболевшего. То есть ему не надо изолироваться, если он попал в круг общения человека, у которого выявили ковид.

"Зеленый паспорт" также отныне требуется при посещении отелей, бассейнов, тренажерных залов и спортивных мероприятий. Дети младше 16 лет, которым пока не делают прививки, для посещения этих мест должны сдать тест на коронавирус.

При этом вакцинация не освобождает от необходимости носить маски в общественных местах и соблюдать социальную дистанцию. Штраф за отсутствие маски для абсолютно любого гражданина страны составляет 1000 шекелей (порядка 300 долларов).

Для поездок в общественном транспорте и входа в торговые центры вакцинный паспорт не нужен.

Как это работает



С 7 марта по всей стране в заведениях, где не предусмотрен предварительный заказ столика, люди выстаивают большие очереди, чтобы попасть в любимые места.

"Мы компанией из четырех человек около 40 минут простояли [в очереди] в ресторан, в результате плюнули и пошли в пляжный бар, где необязательно ждать столик, можно с напитками сесть прямо у воды", — рассказывает Эстер из Эйлата, города на самом юге Израиля.

"Очереди везде, но это не связано с "зелеными паспортами", их показываешь на входе со своего телефона, и занимает это секунду. Очереди из-за того, что люди просто обалдели от ощущения свободы. Ужин в ресторане — как приз за месяцы страданий", — продолжает девушка.

Ассаф — палестинец с израильским гражданством. Он приехал из родного Билина на Западном берегу, где все закрыто с середины декабря, в Иерусалим к родственникам, и по "зеленому паспорту" пришел в бар.

"Здесь висит предупреждение, что нужно предъявить паспорт, и это нужно уважать. Но далеко не везде одинаково проверяют. Я думаю, это личная ответственность каждого — поступать по-честному", — считает Ассаф.

Без "зеленых паспортов" можно сидеть только на открытых террасах. И вопрос целесообразности этого разделения напрашивается в тот момент, когда привитый клиент, сидящий внутри, и непривитый с веранды встречаются в общем туалете.

Власти объясняют, что, во-первых, "зеленый паспорт" — это своеобразный сертификат безопасности, удостоверяющий, что его обладатель не представляет угрозы заражения (впрочем, международного научного консенсуса на этот счет до сих пор нет, именно поэтому ВОЗ все еще не рекомендует вводить вакцинные паспорта).

Кроме того, по мнению израильских властей, такое разделение оберегает привитых от новых штаммов, к которым нынешняя вакцина может быть неустойчивой. "Эти ограничения я считаю взвешенными. Это не навсегда, но пока мы должны обособлять тех, кто прошел вакцинацию или выздоровел от короны", — говорил бывший главный координатор по вопросам борьбы с коронавирусом в Израиле Рони Гамзо.

За неспособность отделить вакцинированных от невакцинированных хозяин заведения может заплатить штраф в размере 5000-10000 шекелей (1500-3000 долларов). Однако, по рассказам собеседников Би-би-си, на деле ситуации в разных местах отличаются кардинально — от излишне скрупулезных проверок до полного их отсутствия.

За подделку "зеленого паспорта" нарушителю грозит уголовное преследование вплоть до тюремного срока.

Жуткий раскол



Израильские противники прививок в бешенстве. Их кампанию нельзя назвать масштабной, но очевидцы рассказывают о страшных скандалах, которые происходили в первые дни после открытия у дверей ресторанов, куда не пускали посетителей без прививок.

"Мы не верим этому правительству, мы не доверяем соглашению с Pfizer, мы не знаем, что внутри [пробирок]. Такое ощущение, что нас сделали частью самого большого эксперимента в истории человечества, — считает 41-летний израильский журналист Арнон Маоз. — Эта ситуация не вызывает доверия, наше правительство лжет".

В начале марта организация "Аншей Эмэт" ("Люди правды"), выступающая против вакцинации, подала иск против властей Израиля в Международный уголовный суд. В нем истцы заявляют, что израильское правительство всеми правдами и неправдами вынуждает население страны прививаться, и тем самым совершает преступление против человечности, согласно нюрнбергскому кодексу, по которому нацистских преступников судили за проведение медицинских экспериментов над живыми людьми.

Противники также напоминают, что "зеленый паспорт" выдается только на полгода. А что потом? Премьер-министр Биньямин Нетаньяху неоднократно давал понять, что хочет подготовить страну к необходимости вакцинироваться два раза в год-полтора.

"Никто не знает, сколько продлится действие вакцины, но у нас есть все основания полагать, что оно не закончится в июле, и это вселяет оптимизм", — говорит профессор Джонатан Халеви, глава медицинского центра Shaarei Zedek. По его мнению, следующая вакцинация не понадобится до 2022 года.

На фоне таких заявлений противники прививок говорят, что "зеленый паспорт" — не что иное, как инструмент принуждения к вакцинации, потому что прожить без него длительное время будет затруднительно.

"В государстве Израиль нет и не будет обязательной вакцинации. Тот, кто отказывается от вакцинации, — имеет на это право. Также не будет никаких индивидуальных санкций против тех, кто не вакцинирован. Нужно понимать, что вакцинироваться — это огромная привилегия для всех нас, которую многие страны мира еще не получили", — успокаивает сограждан министр здравоохранения Израиля Юлий Эдельштейн.

Однако учительница из Тель-Авива Наталья Золотарь подтверждает, что в сфере образования попытки принуждения учителей к прививкам были.

"Недели три назад нам было сказано, что непривитые учителя не будут допускаться к работе. С тех пор министерство образования изменило тактику на мягкое давление, назовем это так. Сейчас они взывают к нашему гражданскому долгу через какие-то ролики и беседы", — говорит Наталья в интервью Би-би-си.

По ее словам, руководство школ спрашивает о наличии или отсутствии вакцинации, но от уроков пока не отстраняет — по крайней мере, в ее регионе. В других городах могут действовать другие правила, потому что решения принимаются на муниципальном уровне.

"Есть планы предложить учителям на выбор — прививку или обязательный тест на ковид каждые 72 часа. Понятно, что второй вариант крайне неудобный, вряд ли многие его выберут", — говорит Наталья Золотарь.

В среде выходцев из России есть довольно большая группа, которая в принципе не против вакцинации, но готова привиться только российским "Спутником V". Сейчас в Израиле доступна только вакцина от Pfizer.

"Моя мама сказала, что хочет "Спутник" еще в самом начале вакцинации. Ей за 60, но она еще не привилась, и из нашей больничной кассы уже приходят очень настойчивые письма. Она вообще очень лояльно относится к России, и если бы мы не жили так далеко от центра, ходила бы голосовать", — говорит Римма К., проживающая на юге Израиля.

"Мой отчим ждет российскую прививку. Он где-то прочитал, что какое-то количество "Спутника V" в Израиле есть, и ждет, когда ему его предложат. Американской вакциной он не будет вакцинироваться, считает российскую самой проверенной и безопасной. Говорит, что американцы на этом делают деньги, а российский препарат создавался для людей", — рассказывает Ника из Рамат-Гана. Ее семья переехала в Израиль из Донецка.

Сторонники вакцинации настроены крайне агрессивно к антипрививочникам, которые, по их мнению, тянут страну назад. Особенно к общине ортодоксов, которая в большинстве своем и не думала соблюдать эпидемиологические нормы во все время пандемии.

В израильских соцсетях неоднократно обсуждались истории, когда полиция штрафовала одиночек, гуляющих без маски по пляжу с собакой, и не трогала массовые собрания в ортодоксальных районах.

По мнению большинства израильтян, вседозволенность ортодоксов объясняется тем, что они — важная часть электората Нетаньяху, но даже ему будет трудно заставить их привиться. Кампанию вакцинации поддерживает лишь небольшой процент общины.

Большинству ортодоксов не нужны "зеленые паспорта": они почти не ходят по ресторанам и музеям, и уж точно никогда — в ночные клубы.

"Есть политические и электоральные соображения, и есть потеря контроля над коронавирусом. […] А в результате мы получаем очередной карантин. То есть коллективно наказывают всех за нарушения в определенном секторе", — так комментировал последние ужесточения карантинных мер лидер партии "Наш дом — Израиль" Авигдор Либерман в интервью израильскому изданию "Вести".

Кто следующий?



Израиль с самого начала пандемии своими действиями и решениями выделялся на общем фоне других стран. Он первым решил, что большие праздники — серьезный рассадник инфекции, и ввел карантинные меры в период еврейского Песаха в апреле прошлого года. Этому примеру потом последовали во всем мире: ограничения вводились повсеместно — от Дня благодарения в США до Рождества в Европе.

Израиль первым ввел повторный общенациональный локдаун в сентябре прошлого года, после чего это сделали многие другие страны.

Он также стал единственной страной, отказавшей во въезде своим гражданам, когда ситуация, по мнению властей, стала всерьез выходить из-под контроля. Международный аэропорт Бен-Гурион был закрыт больше месяца — с 1 февраля по 6 марта.

Очередное новаторство Израиля вызывает не только возражения определенной части израильтян, но и серьезные сомнения среди международных правозащитников.

Как быть с людьми, которые по состоянию здоровья не могут вакцинироваться? Не напоминают ли вакцинные паспорта сегрегацию по определенному признаку? Не является ли обнародование медицинской истории нарушением врачебной тайны?

Недавно депутат израильского Кнессета Тамар Зандберг призвала в борьбе с коронавирусом не забывать об этической стороне. Когда парламент страны разрешил муниципальным властям доступ к информации о не привитых жителях для проведения дальнейших целевых кампаний в пользу вакцинации, Зандберг сказала, что государство ступило на скользкий путь вмешательства в личную жизнь своих граждан.

Как ожидается, 17 марта Еврокомиссия должна объявить о создании "зеленого цифрового сертификата", который позволит гражданам ЕС путешествовать внутри блока без необходимости соблюдать карантин.

Детали пока не известны, но, по данным Financial Times, этот сертификат можно будет получить не только привившись, но и предъявив негативный тест на ковид или доказательство того, что человек уже переболел коронавирусом.

При этом несколько стран Евросоюза, а также Великобритания, все еще рассматривают идею введения вакцинных паспортов внутри страны.

"Я думаю, что в споре между этикой и целесообразностью победит большой бизнес, — считает израильский бизнесмен Офир Фриш. — За скорейшее введение системы контроля, разновидностью которой вполне могут быть вакцинные паспорта, выступают IT-гиганты, международные авиаперевозчики, туриндустрия — все те отрасли, на которые больше всего реагируют рынки, и на поводу у которых пойдут правительства".