В Бангладеш полиция застрелила более 50 демонстрантов

В ходе устроенных студентами массовых акций протеста в Бангладеш погибли уже не менее 105 человек, более половины из них были застрелены полицейскими, сообщили в субботу, 20 июля, западные информагентства со ссылкой на данные больниц. По информации местных СМИ, еще более 700 человек ранены, в том числе 100 служащих полиции и 30 журналистов.