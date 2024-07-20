В Бангладеш полиция застрелила более 50 демонстрантов

В ходе устроенных студентами массовых акций протеста в Бангладеш погибли уже не менее 105 человек, более половины из них были застрелены полицейскими, сообщили в субботу, 20 июля, западные информагентства со ссылкой на данные больниц. По информации местных СМИ, еще более 700 человек ранены, в том числе 100 служащих полиции и 30 журналистов.
Корреспондент агентства AP видел, как силовики стреляли по толпе из винтовок, бросали шумовые гранаты и применяли слезоточивый газ. После этого улицы были покрыты лужами крови и усеяны пулями, рассказал журналист. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк (Volker Türk) назвал происходящее в Бангладеш „шокирующим и неприемлемым“, призвал провести расследование и наказать виновных.
В свою очередь полиция сообщила, что протестующие захватили тюрьму в округе Нарсингди, освободили несколько сотен заключенных, а затем подожгли ее. Кроме того, участники демонстраций разгромили и подожгли множество полицейских и правительственных зданий, а также офисы телекомпаний.