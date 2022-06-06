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В воскресенье в Балтийском море под руководством США начались крупномасштабные военно-морские учения сил НАТО. Они продлятся почти две недели.
Balandžio 18 d. baigėsi didelio masto Karinių jūrų pajėgų kovinio rengimo pratybos Baltijos jūroje
Balandžio 18 d. baigėsi didelio masto Karinių jūrų pajėgų kovinio rengimo pratybos Baltijos jūroje
© KAM

В учениях примут участие 45 кораблей, 75 самолетов и более 7 тысяч моряков, летчиков и морских пехотинцев из 16 стран, включая Финляндию и Швецию, которые официально пока не являются членами Североатлантического альянса.

После вторжения России в Украину обе страны решили нарушить свой многолетний нейтралитет и подали заявки на вступление в НАТО.

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Перед началом учений Швецию посетил председатель Объединенного комитета начальников штабов, генерал США Марк Милли.

Он провел пресс-конференцию на борту десантного корабля USS Kearsarge, пришвартованного в центре Стокгольма, в ходе которой сказал, что для США и других членов НАТО важно продемонстрировать солидарность с Финляндией и Швецией, и предстоящие учения — подходящий для этого момент.

В НАТО подчеркивают, что учения не являются ответом на какую-то конкретную угрозу, но в сложившейся нестабильной ситуации в мире альянс "пользуется возможностью проверить свои силы и укрепить обороноспособность".

Россия неоднократно предостерегала Хельсинки и Стокгольм от вступления в НАТО и обещала принять ответные меры, если это произойдет. Однако пока после подачи этими странами заявок реакция Кремля была сдержанной.

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bbcrussian.com
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