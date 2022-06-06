В учениях примут участие 45 кораблей, 75 самолетов и более 7 тысяч моряков, летчиков и морских пехотинцев из 16 стран, включая Финляндию и Швецию, которые официально пока не являются членами Североатлантического альянса.
После вторжения России в Украину обе страны решили нарушить свой многолетний нейтралитет и подали заявки на вступление в НАТО.
Перед началом учений Швецию посетил председатель Объединенного комитета начальников штабов, генерал США Марк Милли.
Он провел пресс-конференцию на борту десантного корабля USS Kearsarge, пришвартованного в центре Стокгольма, в ходе которой сказал, что для США и других членов НАТО важно продемонстрировать солидарность с Финляндией и Швецией, и предстоящие учения — подходящий для этого момент.
В НАТО подчеркивают, что учения не являются ответом на какую-то конкретную угрозу, но в сложившейся нестабильной ситуации в мире альянс "пользуется возможностью проверить свои силы и укрепить обороноспособность".
Россия неоднократно предостерегала Хельсинки и Стокгольм от вступления в НАТО и обещала принять ответные меры, если это произойдет. Однако пока после подачи этими странами заявок реакция Кремля была сдержанной.
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