В Балтийском море был замечен кит. Об этом первой в Финляндии сообщила газета Ilta-Sanomat.
Необычного гостя заприметили рыбаки. В субботу, 10 июня, морское млекопитающее курсировало к югу от Чёкара вблизи Аландских островов.
В воскресенье кита видели уже вблизи Эккерё. Он так близко подплыл к рыбакам, что кита можно было коснуться рукой.
Фотографии и видео нежданного гостя получил столичный океанариум Sea Life. Эксперт комплекса Маркус Дернятин предположил, что речь идет о горбатом ките.
В Финляндии горбатого кита в последний раз видели в мае 2018 года недалеко от Вааса.
Видео можно посмотреть ЗДЕСЬ.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Литва готовит список товаров, которые запретят перевозить через нашу страну
Министерство экономики и инноваций зарегистрирует...
Синоптик представил прогноз погоды на выходные
Синоптик Тадас Кантаутас рассказал Delfi, какой будет...
Чрезвычайную ситуацию из-за засухи в Литве пока не объявят
Национальный центр кризисного управления (НЦКУ) принял...
Мэр Вильнюса отреагировал на скандал в Гульбинае: у муниципалитета есть план
После проведенного журналистом портала Delfi...
В течение нескольких месяцев число пациентов достигло годового показателя: сбываются предупреждения врачей
Каунасская больница несколько недель назад сообщила,...