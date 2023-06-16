В Балтийском море был замечен кит. Об этом первой в Финляндии сообщила газета Ilta-Sanomat.

Необычного гостя заприметили рыбаки. В субботу, 10 июня, морское млекопитающее курсировало к югу от Чёкара вблизи Аландских островов.

В воскресенье кита видели уже вблизи Эккерё. Он так близко подплыл к рыбакам, что кита можно было коснуться рукой.

Фотографии и видео нежданного гостя получил столичный океанариум Sea Life. Эксперт комплекса Маркус Дернятин предположил, что речь идет о горбатом ките.

В Финляндии горбатого кита в последний раз видели в мае 2018 года недалеко от Вааса.

Видео можно посмотреть ЗДЕСЬ.