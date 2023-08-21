В Багдаде на улице показали порно вместо рекламы. Власти отключили все билборды

Видео и фотографии столь необычного для столицы мусульманского Ирака случая быстро разлетелись по соцсетям.

Полиция арестовала подозреваемого и объявила, что он — технический сотрудник фирмы, которая управляет электронными билбордами в Багдаде. По данным полиции, у него возник финансовый спор с этой фирмой, и он в отместку вывел на экран порно вместо рекламы.

Как сообщило агентство AFP со ссылкой на источник в правоохранительных органах Ирака, порно на экране шло всего несколько минут, пока не прибыли силовики и не перерезали кабель.

В воскресенье власти в Багдаде решили отключить все электронные билборды.