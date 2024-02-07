В Азербайджане проходят досрочные выборы президента

Выборы должны были пройти в следующем году, однако Алиев их перенёс на фоне всплеска своей популярности после того, как Азербайджан вернул под свой контроль территорию Нагорного Карабаха. Кроме того, в ноябре 2024 года Азербайджан примет очередной климатический саммит ООН, благодаря чему Алиев снова окажется в центре внимания.

Алиев находится у власти с 2003 года, став преемником своего отца Гейдара Алиева, который был президентом предыдущее десятилетие. Сейчас президент избирается на семь лет, количество президентских сроков не ограничено. Для Алиева это уже пятые выборы подряд.

За двадцать лет правления Алиева в стране были приняты законы, ограничивающие политические дискуссии, – оппозиционеров и независимых журналистов неоднократно арестовывали, в том числе перед выборами.