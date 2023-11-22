В Азербайджане задержаны журналисты, расследовавшие коррупцию в окружении президента

«Никакие аресты или другие методы давления не могут помешать нам вести нашу работу, предоставлять правдивую информацию, — заявило AbzasMedia после того, как директор издания Ульви Гасанли пришел в редакцию в сопровождении полиции. — Граждане имеют право знать, кем и как расходуются их налоги».
У Гасанли был синяк под глазом и он успел сказать коллегам, что его задержали тем же утром и избили полицейские. В офисе редакции прошел обыск, и полиция заявила, что нашла 40 тыс. евро.
Во вторник утром также прошли обыски в доме у редактора издания AbzasMedia Севинч Вагифгызы. Ее саму еще ночью задержали в аэропорту, когда она возвращалась в Азербайджан.
Власти обвинили Гасанли и Вагифгызы в контрабанде денег. Им грозит до 12 лет лишения свободы.
Они не признают вину, а AbzasMedia считает, что истинная причина ареста руководителей издания — расследования коррупции.
Так же считают Международный комитет защиты журналистов и правозащитная организация Amnesty International, которые требуют освобождения журналистов.
«Мы глубоко обеспокоены новостями об аресте журналиста Ульви Гасанли и предполагаемом физическом насилии», — заявил в интервью местному агентству «Туран» пресс-секретарь Госдепартамента США Мэтью Миллер.
Расследования и преследования
Издание AbzasMedia известно в стране расследованиями коррупции среди чиновников. Его журналисты, например, выяснили что за строительством технологичной «умной деревни» в Зангиланском районе Азербайджана стоит компания, которая принадлежит брату помощника президента.
Севинч Вагифгызы — сама автор многих расследований. Она также известна как жертва знаменитой шпионской программы Pegasus, которую, предположительно, азербайджанское государство приобрело у израильской компании, чтобы шпионить за журналистами через их собственные телефоны.
Несколько лет назад Вагифгызы (как и нескольких других ее коллег) не выпускали из страны.
В стране распространена практика, когда журналисты под разными предлогами получают запрет на выезд. Сами журналисты считают, что такие ограничения связаны с их профессиональной деятельностью. Причем покидать страну они подчас не могут годами.
Один из тех, кто пять лет (с 2016 по 2021 год) был под подобным запретом, — известная журналистка-расследователь Хадиджа Исмаил. А ранее она отсидела два с половиной года в тюрьме по обвинению в экономических преступлениях.
За нее вступилось множество правозащитных организаций, которые считали, что истинная причина заключения — ее резонансные расследования об имуществе и бизнесе семьи президента Алиева в Азербайджане.
Множество других известных азербайджанских журналистов прошли через тюрьмы. В последнем, октябрьском, списке политзаключенных, который опубликовали местные правозащитники, — больше 200 человек. Это число более чем удвоилось всего за несколько месяцев.
В прошлом году Азербайджан занял 157 место в индексе коррупции Transparency International, наравне с Гондурасом, Ираком, Мьянмой и Зимбабве.
В своем отчете об Азербайджане «Репортеры без границ» пишут: «Вся медийная сфера находится под официальным контролем, ни одно независимое телевидение и радио не транслируется внутри страны, все печатные газеты, выражающие критическую позицию, закрыты, такие сайты, как «Азадлыг» и «Мейдан ТВ», заблокированы».
Азербайджанской службе BBC не удалось связаться с МВД, чтобы узнать их позицию по вопросу преследования журналистов.
Алиев и Карабах
Власти Азербайджана отрицают, что борются со свободной прессой. А сам президент Алиев в качестве контраргумента напоминает, что 80% населения имеют доступ к интернету: «Если интернет свободен, без какой-либо цензуры, и большинство населения является интернет-пользователями, то об ограничениях СМИ не может быть и речи».
И изменения рейтингов страны с годами, и очевидцы свидетельствуют о том, что положение СМИ в стране постепенно ухудшалось именно после прихода к власти Ильхама Алиева 20 лет назад.
Если посмотреть заголовки ведущих СМИ страны, то кажется, что в Азербайджане почти нет других тем, кроме самого Алиева и Карабаха, из-за которого Баку и Ереван вели войну.
На аудиозаписи которую распространила AbzasMedia, директор издания Ульви Гасанли рассказывает, что после того, как его избили, полицейские спрашивали его: «Почему не пишете про Карабах? Почему пишете про коррупцию?»