В Австрии расследуют "самое нелепое ограбление года"

Вечером грабитель в маске зашел в магазин, вытащил пистолет и потребовал от продавщицы отдать ему деньги из кассы. Женщина позвала менеджера магазина, который извинился перед грабителем и сказал, что нужно было прийти на час раньше, поскольку касса автоматически закрывается с 18:00, сообщила „Европейская правда“ со ссылкой на Bild.