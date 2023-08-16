16 августа 2023 г. 12:03

В Австрии расследуют "самое нелепое ограбление года"

 
rus.delfi.ee
ФОТО: DELFI / Andrius Ufartas
В австрийском городе Грац полиция начала расследование по факту неудачной попытки ограбления, которая произошла в прошлую среду. Об этом сообщает Rus.ERR.

Вечером грабитель в маске зашел в магазин, вытащил пистолет и потребовал от продавщицы отдать ему деньги из кассы. Женщина позвала менеджера магазина, который извинился перед грабителем и сказал, что нужно было прийти на час раньше, поскольку касса автоматически закрывается с 18:00, сообщила „Европейская правда“ со ссылкой на Bild.

Озадаченный грабитель развернулся и ушел, но напоследок спросил: „Вы же не шутите?“

Менеджер рассказал, что этому их научили на тренинге.

Журналисты Bild назвали этот инцидент „самым нелепым ограблением года“.

Как сообщила полиция, грабитель мог быть серийным преступником. В четверг утром была ограблена автозаправочная станция в Кеметене. В этом случае также разыскивают преступника в маске.

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Источник
rus.delfi.ee
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