39-летний грек с российскими корнями был задержан в квартире в отдалённом районе Вены ещё 24 марта. Его посчитали особо опасным подозреваемым, в задержании участвовали две группы спецназа. В его квартире был найден детектор жучков и скрытых камер, и сапёрный костюм, обеспечивающий безопасность при разминировании, — передаёт газета Kurier.

В Вене следствию удалось обнаружить тайники для передачи информации, которыми мог пользоваться подозреваемый. Рядом с ними оказывались российские дипломаты. В апреле Австрия высылала троих сотрудников российского посольства в Вене и одного работника консульства в Зальцбурге. Их обвинили тогда в работе, несовместимой со статусом дипломата. Связана ли высылка с задержанием в конце марта — неизвестно.

Подозреваемый мог получил задание понять, как Австрия отреагирует на российское вторжение в Украину, считает обвинение. Утверждается, что он ездил в Москву перед февральским наступлением России. За последние 4 года он совершил не менее 65 поездок в Москву, Минск и Тбилиси.

Арестованный поддерживал контакт с дипломатами и сотрудниками разведки разных стран. Его отец тоже может быть связан с ГРУ. Он работал под прикрытием должности российского дипломата в Германии и Австрии. Вена известна как центр международного шпионажа, напоминает газета Kronen Zeitung. В городе может находиться до 7000 сотрудников иностранных разведок, оценивают в Управлении госбезопасности.

В Австрии обвиняемый получал социальные выплаты, сообщает Express. Одновременно он покупал недвижимость в России и Греции. Сообщается, что задержанный мог проходить специальную военную подготовку в России. Он отказался сотрудничать со следствием. Подозреваемый не признаёт предъявленные ему обвинения и отпущен до суда.