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В протестном марше в Вене против обязательной вакцинации и других мер борьбы с пандемией коронавируса приняли участие около 44 тысяч человек. Акции протеста состоялись и в других городах страны.
Protestai prieš privalomus skiepus nuo COVID-19 Vienoje
Protestai prieš privalomus skiepus nuo COVID-19 Vienoje
© AP / Scanpix

В Австрии вновь проходят массовые акции протеста против ограничительных мер властей из-за пандемии коронавируса. По данным полиции, около 15 тысяч человек собрались в субботу, 11 декабря, на демонстрацию на площади Хельденплац в Вене. В последующем марше протеста в австрийской столице приняли участие порядка 44 тысяч человек.

Лидер правопопулистской Австрийской партии свободы Херберт Кикль в ходе демонстрации призвал противостоять обязательной вакцинации от COVID-19, введение которой запланировано на февраль 2022 года. По его словам, эта мера, как и бессрочный локдаун для непривитых, представляют собой "покушение на человечность". Протестные акции состоялись также в других городах Австрии.

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Меры борьбы с пандемией в Австрии

С 22 ноября в Австрии ввели общенациональный локдаун из-за коронавируса, который распространяется на всех жителей страны. Для вакцинированных и переболевших он заканчивается в воскресенье, тогда как для непривитых ограничения сохранятся. Кроме того, с 1 февраля вакцинация от коронавируса в Австрии станет обязательной, за несоблюдение грозит большой штраф.

С конца ноября в стране еженедельно, по выходным, проходят массовые протесты против правительственных мер борьбы с пандемией. На демонстрацию в Вене в минувшие выходные также вышло свыше 40 тысяч человек.

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Deutsche Welle
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