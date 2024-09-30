В Австрии правопопулистская партия АПС побеждает на выборах

Вопрос о новом канцлере Австрии

Даже при том что правые популисты одержали победу на выборах в парламент Австрии, им едва ли удастся сформировать правительство. Карл Нехаммер неоднократно отвергал не только возможность вступления в коалицию с АПС, но и саму идею переговоров об этом. Со своей стороны представляющий „зеленых“ президент Австрии Александер Ван дер Беллен заявил, что не назначит председателя АПС Герберта Кикля канцлером страны.