aA
Суд города Линц в Австрии оштрафовал на 2700 евро (около 227 тысяч рублей) хирурга, которая по ошибке ампутировала правую ногу пациента вместо левой, причем ошибка вскрылась лишь через два дня.
Operacija
Operacija
© DELFI / Andrius Ufartas

Вдове пациента, который скончался до суда, также присудили компенсацию в размере 5000 евро, сообщает AFP.

82-летний мужчина (его имя, а также имя хирурга не разглашаются) поступил в больницу города Фрайштадт в мае этого года. Ему должны были провести ампутацию левой ноги, однако хирург по какой-то причине пометила правую ногу и успешно провела операцию.

Ошибка вскрылась лишь через два дня во время перевязки, и пациенту сообщили, что ему предстоит еще одна ампутация.

Тогда руководство больницы заявило, что инцидент произошел "по стечению неблагоприятных обстоятельств", а главврач принес публичные извинения.

Однако дело дошло до суда, на котором хирург заявила, что причина ошибки в том, что сама схема действий в операционной имеет изъяны. При этом на вопрос о том, почему она пометила для ампутации правую ногу вместо левой, она ответила: "Не знаю".

Хирурга с тех пор перевели в другую клинику, а выплату половины штрафа отсрочили. Больница сообщила, что обстоятельства этой медицинской ошибки были тщательно изучены, оргвыводы сделаны, схемы действий в операционной обсуждены, а медперсонал прошел соответствующее обучение.

Подобные инциденты в медицинской практике происходят крайне редко, но в прошлом уже имели место.

В 1995 году американский хирург в самый разгар операции обнаружил, что ампутирует не ту ногу пациенту с диабетом, но поскольку к тому времени он уже успешно перерезал почти все мышцы и сухожилия, ампутацию пришлось довести до конца.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

bbcrussian.com

TOP новостей

Бесплатные тесты на антитела могут сдать не все, круг лабораторий ограничен (1)

С 1 декабря привитые жители Литвы могут бесплатно...

Водители делятся впечатлениями - ситуация на дорогах всей Литвы сложная (4)

В среду вечером в Литве начался снегопад. Дорожные...

Коронавирус в Литве: 1813 новых случаев и 20 смертей

За минувшие сутки в Литве было выявлено 1813 новых...

Циклон принесет резкую перемену погоды, значительно похолодает (4)

В Литву пришел активный атлантический циклон. Ночью...

СОГГ о драме мигрантов с детьми: они ушли в глубь страны и не вернулись (1)

СОГГ Литвы сообщает, что за минувшие сутки в страну не...