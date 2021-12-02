Вдове пациента, который скончался до суда, также присудили компенсацию в размере 5000 евро, сообщает AFP.

82-летний мужчина (его имя, а также имя хирурга не разглашаются) поступил в больницу города Фрайштадт в мае этого года. Ему должны были провести ампутацию левой ноги, однако хирург по какой-то причине пометила правую ногу и успешно провела операцию.

Ошибка вскрылась лишь через два дня во время перевязки, и пациенту сообщили, что ему предстоит еще одна ампутация.

Тогда руководство больницы заявило, что инцидент произошел "по стечению неблагоприятных обстоятельств", а главврач принес публичные извинения.

Однако дело дошло до суда, на котором хирург заявила, что причина ошибки в том, что сама схема действий в операционной имеет изъяны. При этом на вопрос о том, почему она пометила для ампутации правую ногу вместо левой, она ответила: "Не знаю".

Хирурга с тех пор перевели в другую клинику, а выплату половины штрафа отсрочили. Больница сообщила, что обстоятельства этой медицинской ошибки были тщательно изучены, оргвыводы сделаны, схемы действий в операционной обсуждены, а медперсонал прошел соответствующее обучение.

Подобные инциденты в медицинской практике происходят крайне редко, но в прошлом уже имели место.

В 1995 году американский хирург в самый разгар операции обнаружил, что ампутирует не ту ногу пациенту с диабетом, но поскольку к тому времени он уже успешно перерезал почти все мышцы и сухожилия, ампутацию пришлось довести до конца.