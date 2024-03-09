В Австралии провели акцию "Полдень против Путина"

В Австралии в городе Мельбурн состоялось досрочное голосование на выборах президента России, на котором россияне провели акцию "Полдень против Путина", сообщает Telegram-канал сторонников Навального "Сирена" в субботу, 9 марта.

В Мельбурне перед входом в "Русский дом" развернули антипутинскую агитацию, развесили фотографии политика Алексея Навального. По словам читателя "Сирены", участок был "забит людьми". "Ждать приходилось и в духоте внутри, и на жаре снаружи. Мельбурнцы проявили настойчивость и выдержку. Были и те, кто посетил акцию, специально вернувшись в город из кемпингов выходного дня", - рассказал участник акции.

Голосование на президентских выборах РФ в Австралии проходит в разные дни: 2 марта прошло досрочное голосование в Аделаиде, 9 марта - в Мельбурне, Брисбене и Перте, а 17 марта пройдет голосование в Сиднее и Канберре.

"Полдень против Путина"